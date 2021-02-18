Пассажир разбил дверь к выходу на посадку в аэропорту Кольцов

Пассажир, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, разбил дверь к выходу на посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, сообщил сайт URA.ru со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД РФ по УрФО.

«Сотрудники Линейного отдела МВД России в аэропорту „Кольцово“ привлекли к административной ответственности 61-летнего жителя Нижнего Тагила», — уточнили полицейские.

Мужчина находился в терминале «А» и ожидал посадки на рейс до Санкт-Петербурга. Отмечается, что пассажир не отдавал отчет своим действиям и использовал нецензурные выражения. Результаты медицинского освидетельствования показали содержание в его крови 0,6 промилле алкоголя.

Мужчине грозит наказание в виде штрафа до тысячи рублей или ареста сроком до 15 суток.