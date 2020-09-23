Пассажир пытался ограбить таксиста с помощью пистолета

В Екатеринбурге Росгвардия задержала мужчину, который с помощью травматического пистолета пытался ограбить подвозившего его таксиста.

К сотрудникам ведомства на улице Циолковского обратился водитель такси, который сообщил, что его хотел ограбить пассажир с помощью пистолета, сообщает tagilcity.ru со ссылкой на E1. Сев в машину, мужчина вытащил предмет, внешне похожий на пистолет и, приставив его к голове таксиста, потребовал ехать до ломбарда, а затем отвезти его в Среднеуральск.

Правоохранители задержали подозреваемого в попытке ограбления по горячим следам. Им оказался житель Среднеуральска 1994 года рождения. Во время обыска при нем действительно оказалось оружие в виде травматического пистолета.

Мужчину доставили в отдел полиции, оружие изъяли. Теперь оно будет проходить в уголовном деле в качестве вещественного доказательства. Об этом сообщили сотрудники управления Росгвардии.