Пассажир попытался задушить беременную таксистку в Петербурге

По данным издания, нападение произошло накануне ночью. Мужчина сел на заднее сиденье и в какой-то момент начал душить беременную женщину-водителя. Ей удалось вырваться из рук нападавшего, выйти из машины и связаться с правоохранителями. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Росгвардии и задержали неадекватного пассажира. Пострадавшую доставили в больницу.