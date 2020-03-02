02 марта 2020, 16:45
Пассажир попытался задушить беременную таксистку в Петербурге
В поселке Репино (Санкт-Петербург) на беременную женщину-водителя такси напал пассажир, передают «Невские новости».
По данным издания, нападение произошло накануне ночью. Мужчина сел на заднее сиденье и в какой-то момент начал душить беременную женщину-водителя. Ей удалось вырваться из рук нападавшего, выйти из машины и связаться с правоохранителями. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Росгвардии и задержали неадекватного пассажира. Пострадавшую доставили в больницу.