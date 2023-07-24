Происшествия 24 июля 2023, 18:56 Пассажир погиб в столкновении двух иномарок в Ставропольском крае

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На трассе Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края столкнулись две иномарки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Автомобиль Chevrolet Lanos под управлением 63-летнего мужчины занесло на встречную полосу. Там он столкнулся с Suzuki Jimny. В результате аварии погиб 46-летний пассажир первой иномарки. Кроме того, пострадали оба водителя и пассажир второй машины. Их доставили в больницу.