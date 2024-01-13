Происшествия 13 января 2024, 19:01 Пассажир погиб в ДТП с автобусом и грузовиком на Урале ГИБДД: один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Свердловской области Unsplash

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В Свердловской области столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Жертвой аварии стал один человек, сообщили в региональной ГИБДД.

Автомобили врезались друг в друга на 232-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург Нижнесергинского района. На месте аварии работают сотрудники госавтоинспекции, спасатели МЧС, следственно-оперативная группа и бригады скорой помощи.

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«Обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщили в Госавтоинспекции.

По данным правоохранителей, еще четыре человека получили травмы разной степени тяжести. На участке дороги, где произошла авария, ограничили движение транспорта. Инспекторы ДПС помогают автомобилистам в объезде места ЧП.

Накануне ДТП с участием грузовика произошло Георгиевском округе Ставропольского края. В результате аварии пострадали три человека. Водителя ВАЗ-210740 госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще двух раненых отправили на амбулаторное лечение.