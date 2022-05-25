Пассажир погиб после падения на пути в метро Москвы

Один из пассажиров столичной подземки скончался после падения на пути. Он оказался под колесами вагона на Филевской линии, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах города.

По словам собеседника агентства, пассажир упал на пути под прибывающий поезд на станции «Смоленская». Состав остановили, а человеку сразу же попытались оказать необходимую помощь.

Как заявили в московском Дептрансе, после падения пассажира движение поездов остановили от «Александровского сада» до «Багратионовской». В обратном направлении для поездов увеличили интервалы движения. Информация об упавшем на пути человеке появилась в Telegram-канале департамента в 22:36 24 мая.

Позже стало известно, что пострадавший скончался. Как уточнил источник агентства, сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего. Также сотрудники полиции выясняют все обстоятельства его смерти.

В 23:12 движение поездов на Филевской линии восстановили. Спустя примерно полчаса график отправления составов полностью наладили.