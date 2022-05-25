Пассажир погиб после падения на пути в метро Москвы
Пассажир погиб после падения на пути Филевской линии Московского метро
Один из пассажиров столичной подземки скончался после падения на пути. Он оказался под колесами вагона на Филевской линии, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах города.
По словам собеседника агентства, пассажир упал на пути под прибывающий поезд на станции «Смоленская». Состав остановили, а человеку сразу же попытались оказать необходимую помощь.
Как заявили в московском Дептрансе, после падения пассажира движение поездов остановили от «Александровского сада» до «Багратионовской». В обратном направлении для поездов увеличили интервалы движения. Информация об упавшем на пути человеке появилась в Telegram-канале департамента в 22:36 24 мая.
Позже стало известно, что пострадавший скончался. Как уточнил источник агентства, сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего. Также сотрудники полиции выясняют все обстоятельства его смерти.
В 23:12 движение поездов на Филевской линии восстановили. Спустя примерно полчаса график отправления составов полностью наладили.