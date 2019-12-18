Пассажир погиб на станции «Коломенская» московского метро

Утром 18 декабря на станции «Коломенская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена произошло ЧП. В 07:40 на пути упал пассажир.

Как сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене, пассажир упал с платформы на жесткий путь под прибывающий поезд. Были незамедлительно приняты все меры, чтобы поднять мужчину обратно на платформу. К сожалению, спасти его не удалось.

Прибывшим на место нарядом скорой медицинской помощи констатирована смерть мужчины УВД на Московском метрополитене.

По факту чрезвычайного происшествия начата проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

В официальном Twitter Московского метрополитена указано, что по «зеленой» ветке подземки поезда сейчас следуют с увеличенными интервалами. Это связано с падением пассажира на пути.

Позже появились сообщения, что поезда постепенно начали вводить в график. Приняты меры к восстановлению движения в обычном режиме.