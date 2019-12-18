18 декабря 2019, 09:02
Пассажир погиб на станции «Коломенская» московского метро
Утром 18 декабря на станции «Коломенская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена произошло ЧП. В 07:40 на пути упал пассажир.
Как сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене, пассажир упал с платформы на жесткий путь под прибывающий поезд. Были незамедлительно приняты все меры, чтобы поднять мужчину обратно на платформу. К сожалению, спасти его не удалось.
Прибывшим на место нарядом скорой медицинской помощи констатирована смерть мужчиныУВД на Московском метрополитене.
По факту чрезвычайного происшествия начата проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
В официальном Twitter Московского метрополитена указано, что по «зеленой» ветке подземки поезда сейчас следуют с увеличенными интервалами. Это связано с падением пассажира на пути.
Позже появились сообщения, что поезда постепенно начали вводить в график. Приняты меры к восстановлению движения в обычном режиме.