Происшествия 28 ноября 2023, 16:57 Пассажир поезда лишился чемодана на Московском вокзале в Петербурге

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В Санкт-Петербурге правоохранители задержали рецидивиста, который украл у пассажира Московского вокзала чемодан с личными вещами. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу СПб ЛУ МВД России.

Вором оказался безработный 46-летний петербуржец, которой привлекался к ответственности за аналогичное преступление. Следствие завело уголовное дело по статье «Кража».

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Сообщается, что чемодан подозреваемый выбросил, а вещами распорядился по личному усмотрению. Сумма ущерба составила около 19 тысяч рублей.