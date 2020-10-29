Пассажир отечественной легковушки погиб в лобовом ДТП под Оренбургом

По предварительным данным, 19-летний водитель ИЖ 2126-030, который ехал по трассе со стороны Самары, в какой-то момент не справился с управлением. Машина вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась лоб в лоб с Chevrolet Lanos, где за рулем была 19-летняя девушка.

В результате лобового удара молодой человек 24 лет, находившийся на месте пассажира иномарки, получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте ДТП еще до приезда «скорой». Пока не известно, был ли он в момент аварии пристегнут ремнем безопасности.

Водителя отечественного авто доставили в больницу и отпустили домой после оказания медицинской помощи. Девушка-водитель иномарки госпитализирована с различными травмами.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства смертельной аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.