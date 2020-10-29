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    29 октября 2020, 19:57

    Пассажир отечественной легковушки погиб в лобовом ДТП под Оренбургом

    Редакция сайта 360°

    Под Оренбургом при лобовом столкновении двух автомобилей на трассе М5 погиб пассажир легковушки. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на МУ МВД РФ «Оренбургское». Авария произошла накануне вечером на подъезде к Оренбургу со стороны автотрассы «Урал».

    По предварительным данным, 19-летний водитель ИЖ 2126-030, который ехал по трассе со стороны Самары, в какой-то момент не справился с управлением. Машина вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась лоб в лоб с Chevrolet Lanos, где за рулем была 19-летняя девушка.

    В результате лобового удара молодой человек 24 лет, находившийся на месте пассажира иномарки, получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте ДТП еще до приезда «скорой». Пока не известно, был ли он в момент аварии пристегнут ремнем безопасности.

    Водителя отечественного авто доставили в больницу и отпустили домой после оказания медицинской помощи. Девушка-водитель иномарки госпитализирована с различными травмами.

    Сейчас полиция устанавливает обстоятельства смертельной аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.