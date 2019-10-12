Пассажир опоздал на самолет и начал громить Шереметьево. Видео

Шереметьево отстранило сотрудника, пропустившего пистолет в самолет Подробнее

Инцидент произошел 10 октября. Пассажир прибыл в терминал B с опозданием и не смог улететь вовремя. Тогда он, не сумев справиться с эмоциями, стал ломать оборудование.

Мужчина ударил ногой по стойке, которая стоит возле выхода на посадку, упал, поднялся и собрался громить аппаратуру. В этот момент к нему подошли сотрудники службы безопасности воздушной гавани.

Представители аэропорта сообщили, что беспокойного пассажира доставили в линейный отдел внутренних дел на транспорте. Мужчину ждет разбирательство и оформление административного правонарушения.