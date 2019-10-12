Пассажир опоздал на самолет и начал громить Шереметьево. Видео
Представители аэропорта Шереметьево опубликовали видео, где видно, как возмущенный пассажир ведет себя неадекватно. Он буквально крушит стойку контроля посадки. Подробности рассказали «Известия».
Шереметьево отстранило сотрудника, пропустившего пистолет в самолетПодробнее
Инцидент произошел 10 октября. Пассажир прибыл в терминал B с опозданием и не смог улететь вовремя. Тогда он, не сумев справиться с эмоциями, стал ломать оборудование.
Мужчина ударил ногой по стойке, которая стоит возле выхода на посадку, упал, поднялся и собрался громить аппаратуру. В этот момент к нему подошли сотрудники службы безопасности воздушной гавани.
Представители аэропорта сообщили, что беспокойного пассажира доставили в линейный отдел внутренних дел на транспорте. Мужчину ждет разбирательство и оформление административного правонарушения.