  • Пассажир опоздал на самолет и начал громить Шереметьево. Видео

    12 октября 2019, 00:50

    Светлана Степанова

    Представители аэропорта Шереметьево опубликовали видео, где видно, как возмущенный пассажир ведет себя неадекватно. Он буквально крушит стойку контроля посадки. Подробности рассказали «Известия».
    Пассажир опоздал на самолет и начал громить Шереметьево. Видео

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    Инцидент произошел 10 октября. Пассажир прибыл в терминал B с опозданием и не смог улететь вовремя. Тогда он, не сумев справиться с эмоциями, стал ломать оборудование.

    Мужчина ударил ногой по стойке, которая стоит возле выхода на посадку, упал, поднялся и собрался громить аппаратуру. В этот момент к нему подошли сотрудники службы безопасности воздушной гавани.

    Представители аэропорта сообщили, что беспокойного пассажира доставили в линейный отдел внутренних дел на транспорте. Мужчину ждет разбирательство и оформление административного правонарушения.