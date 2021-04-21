Пассажир нашел в аэропорту Екатеринбурга полмиллиона рублей

Мужчина, летевший в Петербурга в Екатеринбург, перепутал багаж на выдаче и взял чужую сумку, в которой было 500 тысяч рублей. Пассажир перепутал свой багаж с чужим, потмоу что сумки были одинаковые. Об этом рассказало ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по УрФО.

«Мужчина даже не понял, что это чужие вещи, случайно взял их с собой и вылетел в Екатеринбург. В Кольцово его встретили сотрудники линейного отдела МВД и объяснили ситуацию. Сейчас багаж передан в стол находок аэропорта. В скором времени сумка отправится в Пулково, где ее передадут владельцу», — заявили в пресс-службе транспортной полиции.

Также стало известно, что владелец сумки планировал ехать в Уфу. В сумке кроме денег лежала одежда и документы.