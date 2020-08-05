05 августа 2020, 18:33
Пассажир напал с ножом на таксиста в Москве
Мужчина ударил ножом водителя такси в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.
По данным портала «Русская планета», между мужчинами возник конфликт. В итоге таксист был ранен ножом в руку. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.
Ранее стало известно, что более полугода водитель столичного такси платил подростку за откровенные фото и интимный массаж. Во время одной из встреч он попался вместе с юношей сотрудникам полиции.