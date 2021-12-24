Пассажир напал на начальника поезда, который следовал в Москву

Пассажир набросился на начальника поезда, который следовал по маршруту Лабытнанги — Москва. В момент нападения злоумышленник находился под действием алкоголя. Об этом сообщил «Царьград».

Во время поездки мужчина начал нарушать режим и мешать остальным пассажирам. Начальник поезда попытался решить данную ситуацию, однако в ответ злоумышленник ударил его кулаком в лицо, передали «Дни.ру».

Между начальником и пассажиром завязалась драка. Разнимали их проводники и другие пассажиры поезда. Уже в отделе полиции зачинщик конфликта признал свою вину и полностью раскаялся.