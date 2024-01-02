Происшествия 02 января 2024, 22:04 Пассажир напал на экипаж самолета Москва — Минеральные Воды из-за коньяка Mash: пьяный пассажир самолета из Москвы сломал руку бортпроводнику РИА «Новости»

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Пассажир рейса Москва — Минеральные Воды напал на экипаж, когда получил отказ на просьбу продать ему алкоголь. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Все случилось на борту самолета Airbus A330 авиакомпании Nordwind. Большую часть полета мужчина вел себя спокойно, однако на подлете к Грозному он стал требовать бутылку коньяка. Когда бортпроводник ему отказал, пассажир набросился на него с кулаками.

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Во время конфликта он сломал руку бортпроводнику. После этого пилоты сообщили о нападении на экипаж и приняли решение посадить лайнер. В аэропорту Минеральных Вод напавшего встретили сотрудники полиции.

Ранее две россиянки задержали на 2,5 часа рейс, который собирался вылететь из Пхукета в Москву. Девушки пожаловались на духоту в салоне самолета, в котором было около 300 пассажиров. Другая женщина устроила скандал в самолете, летевшем из Москвы в Петербург.