Пассажир мотоцикла скончался после ДТП в Пензенской области

Авария случилась на 403 км автодороги Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов. В Бессоновском районе 26-летний водитель мотоцикла не справился с управлением, в результате чего транспорт упал. 22-летний пассажир получил травмы, от которых позже скончался в больнице.

По факту случившегося проводится проверка.