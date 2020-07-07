07 июля 2020, 15:45
Пассажир мотоцикла скончался после ДТП в Пензенской области
В Пензенской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб пассажир мотоцикла. Об этом сообщил сайт «Пенза-пресс».
Авария случилась на 403 км автодороги Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов. В Бессоновском районе 26-летний водитель мотоцикла не справился с управлением, в результате чего транспорт упал. 22-летний пассажир получил травмы, от которых позже скончался в больнице.
По факту случившегося проводится проверка.