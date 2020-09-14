Пассажир мотоцикла погиб в аварии с легковой машиной

Уточняется, что за рублем мотоцикла был 22-летний молодой человек без водительских прав. Вместе с ним ехал 18-летний пассажир. Двухколесное транспортное средство выехало на встречную полосу и столкнулось с легковушкой. В результате удара юноша погиб.

Водителя мотоцикла отвезли в больницу с травмами. В автомобиле пострадала 17-летняя пассажирка.