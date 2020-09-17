Пассажир маршрутки вылетел из окна в Магнитогорске

Инцидент случился на перекрестке Советской и 50-летия Магнитки. Судя по видео, которое попало в объективы камер наблюдения, черный седан пытался завершить маневр и не уступил дорогу микроавтобусу. В результате он ударился в бок маршрутки.

Однако маршрутка не остановилась, а продолжила движение. В это время из ее окна выпал пассажир. Его госпитализировали с сотрясением мозга.