Эксклюзив 05 апреля 2023, 12:20 Пассажир, летевший из Мурманска в Магадан, попытался выйти из самолета в воздухе Baza: пассажир рейса Москва — Магадан попытался выйти из самолета во время полета piqsels

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Пассажир рейса авиакомпании «Россия» Москва — Магадан попытался выйти из самолета прямо во время полета, сообщил Telegram-канал Baza. Помимо этого, мужчина вел себя агрессивно, нецензурно ругался и разбил монитор, встроенный в спинку одного из кресел, рассказали «360» в пресс-службе компании.

По данным СМИ, мужчина внезапно поднялся со своего места и решил открыть дверь, при этом признаков ольянения у него не было. В авиакомпании конкретно об этом моменте не рассказали, но подтвердили, что пассажир «нарушал общественный порядок» и его поведение создавало угрозу безопасности полета.

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«На замечания бортпроводников и сидящих рядом пассажиров не реагировал. По прилету в аэропорт Магадана он был передан в руки правоохранительных органов», — добавили в «России».

Авиакомпания рассмотрит вопрос о взыскании ущерба за повреждение оборудования воздушного судна.

Известно, что мужчина добирался до Магадана из Мурманска.