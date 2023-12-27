Происшествия 27 декабря 2023, 14:05 Пассажир легковушки погиб при столкновении с грузовиком на трассе в Пермском крае

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Грузовик и легковушка стали участниками смертельного ДТП на трассе Березовка — Щетиново в Пермском крае. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

Согласно данным ведомства, водитель большегруза допустил занос полуприцепа на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с машиной ВАЗ-21110.

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Ее пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчине, который управлял легковушкой, потребовалась госпитализация. Организована проверка.