Происшествия 17 января 2024, 13:44 Пассажир легковушки открыл стрельбу по прохожему в Петербурге Пассажир Lada открыл стрельбу по прохожему в Колпине РИА «Новости»

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В Санкт-Петербурге пассажир легкового автомобиля Lada, припаркованного рядом с остановкой общественного транспорта, открыл стрельбу по пешеходу. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, стрельба произошла в Колпино. Молодой человек несколько раз выстрелил в прохожего, но не попал. Пуля лишь продырявила одежду человека.

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После нападения пострадавший сразу обратился в полицию. Правоохранители ввели план «Перехват», чтобы задержать нарушителя. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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