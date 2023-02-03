Происшествия 03 февраля 2023, 17:05 Пассажир избил сотрудника службы безопасности в московском метро

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В Москве задержали 18-летнего нарушителя, который избил сотрудника службы безопасности в метро. Об этом сообщила «Москва.ру» со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Молодой человек зашел в подземку, там его несколько раз попросили пройти в зону досмотра, чтобы проверить багаж. Пассажир отказался и сильным ударом повалил одного сотрудника службы безопасности, а потом досталось и второму.

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Молодого человека задержали. Он оказался учащимся педагогического колледжа. Одному из пострадавших сотрудников подземки потребовалась госпитализация.

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