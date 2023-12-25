Происшествия 25 декабря 2023, 13:45 Пассажир избил молодого человека в московском метро Мужчина избил 19-летнего пассажира в вагоне поезда в московском метро

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В московской подземке произошла драка между двумя пассажирами. В результате конфликта пострадал 19-летний молодой человек, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, в вагоне метрополитена повздорили двое мужчин. В один момент ссора переросла в драку, во время которой 36-летний пассажир избил молодого человека.

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На кадрах видео, опубликованного пресс-службой столичной прокуратуры, видно, как мужчина бьет руками по голове пассажира, а также наносит удары ногой в живот пострадавшему. О причинах конфликта не уточняется.

Нападавшего могут привлечь к уголовной ответственности по статье о побоях. Прокуратура Московского метрополитена проконтролирует установление обстоятельств избиения молодого человека.

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