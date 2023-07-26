26 июля 2023, 22:50
Пассажир иномарки погиб в аварии в Свердловской области
На трассе в Свердловской области жертвой смертельного ДТП стал 60-летний мужчина. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УГИДД региона.
Автомобиль Skoda ехал в Екатеринбург, но водитель не справился с управлением и въехал в ограждение. От удара сидевший непристегнутым 60-летний пассажир вылетел из авто на проезжую часть. Там мужчина попал под колеса «ВАЗ». От полученных травм он погиб на месте. Водителя иномарки госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.
ДТП
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