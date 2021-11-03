Пассажир грузовика умер в ДТП в Забайкалье

Смертельное ДТП произошло 2 ноября в Улетовском районе Забайкальского края. По предварительным данным, 30-летний водитель, не имеющий прав, не справился с управлением на скользкой дороге. Об этом написал «Царьград».

В региональном управлении ГИБДД отметили, что тяжелый грузовик вылетел в кювет и перевернулся. Сам водитель получил травмы и был госпитализирован, а его 45-летний пассажир скончался на месте.

Расследование дела продолжается. Сотрудники ДПС напоминают о соблюдении скоростного режима вождения во время неблагоприятных метеоусловий.