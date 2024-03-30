Происшествия 30 марта 2024, 00:54 Пассажир электрички сломал нос пенсионерке за просьбу убрать ноги В Москве пассажир электрички сломал нос пенсионерке за сделанное замечание Freepik

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Пассажир электрички «Фрязево — Апрелевка» напал на 77-летнюю женщину после того, как она попросила его убрать ноги с прохода. Злоумышленник сломал пенсионерке нос. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

По данным пресс-службы, пострадавшая пенсионерка сама обратилась в дежурную часть МВД на станции «Москва-Курская». Она рассказала, что неизвестный мужчина напал на нее, ударил, после чего покинул вагон. Врачи диагностировали у пенсионерки перелом носа со смещением.

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Сотрудникам транспортной полиции удалось установить личность неуравновешенного пассажира.

«Москвич 1989 года рождения был задержан по месту жительства и доставлен в линейное подразделение. Он рассказал, что агрессивно отреагировал из-за просьбы попутчицы убрать вытянутые ноги с прохода и после словесной перепалки пустил в ход кулаки», — уточнили в ведомстве.

По данным полиции, задержанный признал вину и раскаялся. Против него возбудили уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью и взяли обязательство о явке.

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