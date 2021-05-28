Пассажир автомобиля сгорел в Камешковском районе при аварии

Ехавший в автомобиле в Камешковском районе сгорел во время аварии. Причины ДТП на данный момент выясняются. Об этом рассказал «Царьград».

Два серьезных ДТП произошли во Владимирской области в ночь на 28 мая. Примерно к полуночи в деревне Каменово Камешковского района водитель машины потерял управление на дороге, автомобиль съехал в кювет, перевернулся и загорелся. Дежурный МЧС принял вызов, на место выехала бригада спасателей и правоохранители.

К моменту прибытия экстренных служб машина полностью горела. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. После того, как пламя потушили, на пассажирском сиденье был обнаружили обугленный труп мужчины, чья личность к настоящему моменту устанавливается. Водитель, видимо, успел выскочить.

В ту же ночь на 15 минут позже поступило сообщение об аварии в населенном пункте Приклон Меленковского района. Там легковая машина съехала в кювет, пострадали водитель и пассажиры. Спасателям пришлось взломать автомобиль, чтобы их достать.