Авария с междугородним автобусом, которая произошла днем 1 декабря на трассе Чита — Сретенск в Забайкалье, унесла жизни 19 пассажиров. Автобус слетел с моста и упал на лед реки Куэнги. Многие пассажиры пострадали. Один из выживших, Александр Чернявский, был в автобусе с беременной женой. Он рассказал «360» детали ДТП.

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«Автобус проехал по остановкам, собрал людей. Выехали за город и поехали. Ехал нормально, не спеша. А на этом мосту, как я понял, он тормознул и его начало таскать… Он, видно, не справился с управлением. Все быстро произошло, доли секунды. Хлопок — и темнота. Меня крышей придавило. Сначала начал супругу искать. Смотрю — есть просвет, она уже по снегу ползет. Потом меня товарищ вытащил, он раньше выбрался первый и меня вытянул. Супругу оттащили от автобуса, начали помогать остальным», — рассказал мужчина.

По его словам, в этот момент они принялись помогать остальным пассажирам — тем, кто еще оставался в перевернувшемся автобусе. Многих зажало сиденьями. Некоторые просили о помощи, кому смогли — помогли. Кто мог, выбегал на дорогу, просил проезжавших водителей о помощи. Собирались домкратами приподнять автобус и помочь тем, кому еще можно было.

«Жена в реанимации. Гинеколог по Сибирскому округу звонил сегодня, сказал, что с ребенком все хорошо. У жены правда что-то с позвоночником, но сказали, что незначительное и ходить будет», — добавил пострадавший.

Чернявский уточнил: они с женой просто поехали навестить родителей. Старшего ребенка с собой не взяли, а так и он был бы в этом автобусе, которым семья возвращалась в Читу.

«Вчера вечером к нам доставлены шесть пациентов с места ДТП. Четверо сейчас в реанимации, двое — в отделениях. У тех двоих состояние расценивается как средней степени тяжести. В реанимации — тяжелые. У всех пациентов скелетная травма, у одной пациентки ЧМТ. Состояние пациентов стабильное, они получают все необходимое лечение», — рассказал заместитель главврача по хирургии краевой клинической больницы в Чите Евгений Порушничак.

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Автобус, следовавший из Сретенска в Читу, упал с моста в реку Куэнгу. Погибли 19 человек, в том числе водитель. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Понедельник, 2 декабря, объявлен в регионе траурным днем. Пострадавшие в аварии, а также родственники погибших получат компенсации.