Пассажир автобуса с молотком и ножами умер при задержании в Петербурге

Вооруженный молотком и ножами мужчина устроил дебош в автобусе в Санкт-Петербурге. Убегая от полиции, пассажир пробил головой стекло и выпал на улицу. Его смогли задержать, но он скончался.

По данным регионального главка МВД, автобус в среду утром ехал по проспекту Народного Ополчения. В него вошел мужчина с ножами и молотком и начал резать обивку сидений и бить себя. На место вызвали правоохранителей, сообщил «Интерфакс».

Внешние признаки указывали на то, что буйный пассажир находится в состоянии наркотического опьянения. Для задержания один из полицейских в соответствии с законодательством использовал слезоточивый газ. Тогда дебошир разбил головой боковое стекло, выпал из салона и ударился об асфальт. После этого мужчина смог вскочить, но его обездвижили.

В ГУ МВД подчеркнули, что задержанному оказали помощь и вызвали скорую, но он умер до ее прибытия. По предварительным данным, причиной смерти стали передозировка наркотиков и травмы головы, которые он получил, когда пытался скрыться.