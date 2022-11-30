30 ноября 2022, 12:24
Пассажир автобуса ранил водителя ножом в Саратове
Пассажир автобуса, следовавшего по маршруту № 6 в Заводском районе Саратова, ранил водителя ножом. Об этом сообщили РИА «Новости».
По предварительным данным, местный житель подошел к водителю автобуса и ударил его ножом. Пострадавший получил ранение, информации о его госпитализации не поступало.
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Как сообщила «Национальная служба новостей», на месте происшествия работает наряд полиции и бригада медиков скорой помощи.
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