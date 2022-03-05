Пассажир автобуса получил травмы после ДТП в Уфе

В Уфе в ходе столкновения двух автобусов пассажир одного из них получил травмы

Как сообщает mkset.ru со ссылкой на информацию республиканского УГИБДД, авария произошла возле мэрии города на проспекте Октября.

При столкновении двух больших автобусов был травмирован пассажир одного из них. Его доставили в медучреждение.

Кто из двух водителей спровоцировал ДТП, сейчас выясняет полиция.