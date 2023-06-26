Происшествия 26 июня 2023, 21:48 Пассажир автобуса на полном ходу вышел из кабины в Архангельске Freepik

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Пассажир в Архангельске вышел из автобуса, когда транспорт был на полном ходу. В результате падения мужчина получил множественные травмы, передало издание 29.ru.

В Госавтоинспекции сообщили, что все произошло 13 июня на Ленинградском проспекте в 21:35. В Сети распространилось видео из кабины. На нем видно, что двери автобуса были открыты и пассажир решил воспользоваться экстремальным шансом. В итоге мужчина вылетел на дорогу и жестко упал на землю. После экстренной вылазки смельчака двери транспорта закрылись.

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«Получилось так, что я нажал на кнопку „закрыть двери“, дверь не закрылась, не убедился, что дверь закрылась, и поехал. Когда кондуктор подошла, сказала: „Закройте дверь“, я дверь закрыл и продолжил дальше по маршруту. А что у меня пассажир в это время… Никто из пассажиров мне не сказал», — заявил водитель автобуса.

Шофер отметил, что сам пассажир после случившегося не смог вспомнить мотив своего поступка. Мужчина был в компании друзей, они покинули транспорт на следующей остановке после инцидента. Когда вышли из кабины, то облили кондуктора неизвестной жидкостью из бутылки.

В результате серьезного падения экстремальный пассажир получил перелом бедра, ушиб легких и перелом кости со смещением. Сейчас ведется административное расследование.

Ранее между пассажирами в московском автобусе началась драка. Люди что-то не поделили внутри общественного транспорта и стали махать кулаками. Потом хулиганы вышли из кабины и продолжили бой на улице.