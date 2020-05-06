06 мая 2020, 13:52
Пассажир атаковал начальника поезда «Владивосток — Москва»
Мужчина из Бурятии напал на начальника поезда, следовавшего по маршруту «Владивосток — Москва». На момент атаки мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщило ИА Nation News.
Пьяный пассажир ударил сотрудника РЖД, когда тот попросил его покинуть поезд. Инцидент произошел в вагоне-ресторане.
Мужчина несколько раз ударил начальника поезда в область шеи и глаз.
Нападавшего доставили в дежурную часть ЛО МВД России на станции Иланская. Следственный комитет возбудил уголовное дело.