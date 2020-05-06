Пьяный пассажир ударил сотрудника РЖД, когда тот попросил его покинуть поезд. Инцидент произошел в вагоне-ресторане.

Мужчина несколько раз ударил начальника поезда в область шеи и глаз.

Нападавшего доставили в дежурную часть ЛО МВД России на станции Иланская. Следственный комитет возбудил уголовное дело.