25 июня 2020, 08:52
Пашаев: Ефремов может усыновить детей погибшего в аварии Захарова
Эльман Пашаев, адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Арбате в столице, сделал заявление в беседе с радиостанцией «Эхо Москвы».
По словам юриста, Ефремов свою вину полностью признает. Он готов понести наказание за то, что сделал, а также оказать максимальную помощь и поддержку детям погибшего Сергея Захарова.
«Он готов их даже усыновить, чтобы обеспечить им достойную жизнь, вот вам честно говорю, искренне», — приводит слова Пашаева ИА НСН.