Пашаев: Ефремов может усыновить детей погибшего в аварии Захарова

По словам юриста, Ефремов свою вину полностью признает. Он готов понести наказание за то, что сделал, а также оказать максимальную помощь и поддержку детям погибшего Сергея Захарова.

«Он готов их даже усыновить, чтобы обеспечить им достойную жизнь, вот вам честно говорю, искренне», — приводит слова Пашаева ИА НСН.