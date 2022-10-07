«Вызывала полицию». Соседка Паши Техника жаловалась на громкую музыку из его квартиры | 360°

Эксклюзив 07 октября 2022, 18:11 Поделиться Telegram

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Viber «Вызывала полицию». Соседка Паши Техника жаловалась на громкую музыку из его квартиры Соседка рэпера Паши Техника Анна: вчера громкая музыка в его квартире была, но днем

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Рэпер Паша Техник попал в реанимацию в тяжелом состоянии после вчерашней вечеринки. Соседка Анна подтвердила «360», что музыка сверху была достаточно громкой, но час был не поздний, поэтому претензий у нее не было. Зато они возникали раньше, однажды даже пришлось вызывать полицию.

«Вчера музыка была достаточно громкая, но в три-четыре часа дня. Был прецедент до этого, месяца три или четыре назад: из-за громкой музыки мы вызывали полицию, пришли туда, после этого все прекратилось», — вспомнила Анна.

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По ее словам, дверь тогда открыл человек, не похожий на Пашу Техника, весь в татуировках.

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«Он сказал, что будет вести себя тихо. Меня удивил его внешний вид — он был весь зататуирован, нечасто такое встретишь. На лице были татуировки, на шее. Но казался адекватным», — пояснила молодая женщина.

После этого проблем с громкой музыкой практически не было. Однажды Анна видела в подъезде девушку Паши Техника, тоже с татуировками.

«Сегодня оттуда ничего слышно не было. Скорую не видела», — добавила Анна.

Консьержка рассказала «360», что возлюбленная рэпера хотела сразу поехать с ним в больницу, но когда это у нее не получилось, сразу вернулась, собрала вещи и отправилась туда одна.

«Девочка хорошая, культурная, жалоб на нее не было. Конечно, это трагедия, такой молодой человек. Вернулась она уже с девочками», — сообщила женщина.

Сейчас громкая музыка играет уже у девушки Паши Техника. Правда, когда приезжает лифт, она сразу ее выключает.

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