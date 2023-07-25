Происшествия 25 июля 2023, 08:33 Парусная яхта оставила без света 26 тысяч жителей Приморья Прокуратура: во Владивостоке из-за обрыва проводов остались без света 26 тысяч человек Unsplash

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Во Владивостоке из-за обрыва проводов произошло отключение подстанции «Эгершельд». Прокуратура Приморья сообщила, что без электричества остались 182 многоквартирных дома с более 26 тысячами абонентов.

Порыв кабеля произошел 25 июля. Из-за аварии отключилась подстанция «Эгершельд», оставив без света около 26 тысяч жильцов 182 многоквартирных домов Владивостока. Прокуратура Приморья устроила проверку.

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«Сетевая организация проводит ремонтные работы, ход и результаты которых поставлены в прокуратуре на контроль», — заявили в ведомстве.

Пресс-служба «Приморских электрических сетей» сообщила «Коммерсанту», что аварию в 11:41 (04:41 по московскому времени) спровоцировала парусная яхта. Ее мачта задела воздушную линию электропередачи «Русская-Эгершельд». Виновник сбежал с места ЧП. Ремонтные работы завершат к 16:00 (09:00 по московскому времени).

Жители Астраханской области в выходные остались без света из-за непогоды. Обрыв сетей обесточил почти 15 тысяч хозяйств.