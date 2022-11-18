18 ноября 2022, 16:48
Партнер убитой в Москве 29-летней девушки обвинял ее во лжи
Предполагаемый убийца 29-летней жительницы Петербурга обвинял девушку во лжи
Правоохранительные органы Москвы 18 ноября завели уголовное дело об убийстве девушки, которая ранее жаловалась на преследования со стороны бывшего партнера. В распоряжении РЕН ТВ оказалась запись разговора молодых людей. Ее опубликовали в Telegram-канале.
В аудиофрагменте слышно, как мужчина ругает девушку. Он обвиняет ее в постоянной лжи. Также он заявил, что девушка выдумала случай, в котором он якобы ее душил.
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При этом мужчина не гнушался использованием нецензурной лексики. Он достаточно грубо выстроил диалог с девушкой.При этом она сообщила, что партнер искал ее в магазине. Мужчина рассказал ей об этом в переписке.
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Тело девушки обнаружили во дворе, на юго-западе Москвы. При этом за день до смерти она обращалась за помощью в правоохранительные органы. По словам полицейских, девушка жаловалась на преследование со стороны бывшего партнера. По предварительной версии, именно он мог лишить ее жизни.
Москва 2022
Убийства
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