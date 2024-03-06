Происшествия 06 марта 2024, 17:49 Партию цветов стоимостью 1,8 млн рублей похитили в Екатеринбурге

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Директор крупной российской цветочной компании в Екатеринбурге обратился в полицию с заявлением о том, что у него пропала партия цветов стоимостью 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщил RT.

Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, неизвестный в интернете откликнулся на предложение перевезти цветочную продукцию в Челябинск, Омск и Новосибирск. Мужчина представился работником транспортной компании, однако после того, как стороны подписали договор, водитель не стал доставлять груз по месту назначения.

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Злоумышленник вместе с подельниками продали товар другому магазину приблизительно за 500 тысяч рублей. Расследование дела продолжается.