Партию корюшки с опасными личинками нашли в Ленобласти

Партию корюшки с личинками, которые опасны для человеческой жизни, обнаружили в Ленинградской области. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на пресс-службу администрации Лаголовского сельского поселения.

Вредную рыбу поймали в Финском заливе рядом с городом Приморск. В рыбе обитали личинки нематоды семейства Anisakis. Такая еда может привести к возникновению паразитарных заболеваний.

Для того, чтобы избавиться от паразитов, рыбу заморозят при температуре –20 градусов. В таком состоянии она пробудет сутки.