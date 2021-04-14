Партию контрафактных украшений задержала Пулковская таможня

Пулковская таможня остановила партию поддельных украшений и сумок популярных мировых брендов. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.

По данным издания, среди контрафактных товаров оказались сумки Gucci, а также браслеты Tiffany и Cartier. На них имелись ярлыки с маркировкой, наклейки и надпись «Сделано в Италии» по-английски. Отмечается, что стоимость каждого товара составляла около 20 долларов США.