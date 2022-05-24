Партия мандаринов с насекомыми внутри приехала из Аргентины в Санкт-Петербург

Морской порт Санкт-Петербурга обнаружил насекомых и личинки в мандаринах из Аргентины. Партия составила 22,4 тонны. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

«В ходе проведения досмотра партии мандаринов государственным инспектором были обнаружены живые личинки и мертвые насекомые, которые по морфологическим признакам схожи с опасными карантинными объектами», — рассказали в ведомстве.

Оказалось, что личинки — это Средиземноморская плодовая муха. А мертвые насекомые Красная померанцевая щитовка. Поставщик обещал, что фрукты подвергнут фитосанитарному обеззараживанию.