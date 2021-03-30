Паровой котел взорвался в Красноярском крае

Котел, наполненный паром, взорвался на лесопилке в Красноярском крае. По факту случившегося ведомство проводит проверку. На данный момент сотрудники прокуратуры района работают на месте.

Взрыв произошел в пункте приема древесины в населенном пункте Нижний Ингаш. Об инциденте сообщили в МЧС сотрудники лесоприемки. Из-за ЧП пострадали три человека, нескольких людей госпитализировали. Характер травм пока неизвестен, рассказал ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

Прокуратура проводит проверку из-за произошедшего инцидента. По итогам будет принято процессуальное решение. Помощь сотрудников МЧС не понадобилась. Помочь справиться с последствиями помогли люди, которые работают на предприятии, добавили в Nation News.