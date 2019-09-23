Паромы с людьми столкнулись на Лене

Два парома с людьми и автомобилями столкнулись во время переправы через реку Лена в районе Якутска. Происшествие случилось у острова Сафон приблизительно в 23:00 в ночь на понедельник, 23 сентября.

«Жертв среди населения нет. Один из паромов получил повреждения носовой части, второй — в районе аппарели. Также была повреждена одна машина», — рассказали в МЧС региона. Сообщение спасателей привело РИА «Новости».

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Согласно уточненным сведениям, рейс отменили. Автомобили выгрузили в микрорайоне Даркылах. Как позже добавили в МЧС, столкнулись паромы «СПТО-83» и «Паром-9». Оба судна принадлежат частникам. Плавсредства курсировали на переправе Якутск — Нижний Бестях.

Сейчас оба парома причалили к берегу. Идет проверка происшествия. Помощь сотрудников МЧС не понадобилась: жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Переправа продолжила работу без сбоев.