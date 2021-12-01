Паром утонул в Нигерии. Погибли больше 20 человек

Крушение парома произошло в Нигерии. В этот момент на борту находились 47 пассажиров. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на газету Daily Mail and General Trust.

Ситуация произошла на севере Нигерии, в штате Кано. Во время переправы через реку Ватари судно перевернулось и начало тонуть. На борту в момент крушения находились в том числе учащиеся мусульманской школы в Багваи. Сотрудники экстренных служб региона смогли спасти семь человек. Более 20 скончались. Поиски остальных продолжаются.