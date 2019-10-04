Паром сел на мель в Якутии. На нем находились 40 человек и 20 автомобилей

Паром с 20 автомобилями сел на мель на реке Алдан в Якутии. На корабле находились 40 человек. Их уже эвакуировали.

Все произошло на переправе Мегино-Алдан — Крест-Хальджай через реку Алдан в Томпонском районе республики. У парома сломался редуктор.

«Баржа была отцеплена и заякорена, буксир проследовал на берег для ремонта редуктора. На барже находится около 40 человек и 20 единиц техники», — сказано в официальном сообщении ГУ МЧС по региону. Его процитировал телеканал «Якутия 24».

В частности, паром перевозил девять грузовых машин, пять микроавтобусов и шесть легковушек. Баржа встала в 100 метрах от берега. Пассажиров на трех моторных лодках доставили на «нулевой» километр федеральной автодороги «Колыма».

Как рассказали в Единой диспетчерской службе Томпонского района Якутии, людям организовали горячее питание и предложили остаться в гостинице. Также решается вопрос об их отправке на автобусах в Якутск. В результате ЧП никто не пострадал. На помощь севшему на мель кораблю направлен тягач. Он поможет снять баржу с мели.