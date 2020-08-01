Паром с людьми потерял управление в Астраханской области

Паром направлялся из села Тумак в село Сизый Бугор. Однако потом вышло из строя рулевое управление. О происшествии сообщили в дежурную службу Центра управления кризисными ситуациями (ЦУКС) Главного управления МЧС России по Астраханской области.

На плавсредстве находятся девять автомобилей и 18 человек, их эвакуируют. На месте от МЧС работают две единицы техники и четыре человека личного состава. Спасатели вывозят людей на сушу и устраняют неисправности на пароме.

В результате профессионалы устранили неисправность, паром отбуксировали, сообщило РИА «Волга» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону. Переправа временно не функционирует. Объездные пути имеются, уточнили в ведомстве.