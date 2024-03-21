Важное 21 марта 2024, 04:08 Паром с людьми на борту столкнулся со льдиной на Сахалине Транспортная прокуратура ДВ: паром на Сахалине столкнулся со льдиной Дальневосточная транспортная прокуратура

Читать 360tv в

Паром «Александр Деев» на морской линии Сахалина с материком на переправе Ванино — Холмск столкнулся со льдиной и получил повреждения. На борту находились 63 человека и 28 автомобилей. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

«На борту — 35 членов экипажа, 28 пассажиров и 28 автомобилей. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

Реклама

В настоящий момент паром ожидает аварийной буксировки в порт Ванино. Оценку произошедшему даст Сахалинская транспортная прокуратура.

Паром «Александр Деев» приступил к работе на морской переправе Сахалина с материком осенью 2023 года.

Ранее МЧС провели на Сахалине спасательную операцию по вызволению рыбаков-любителей с оторвавшейся льдины. В беде оказались четыре человека.