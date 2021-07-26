Парогазовый выброс зафиксировали на Камчатке

Камчатская группа реагирования на вулканические извержения сообщила, что на вулкане Шивелуч зарегистрирован парогазовый выброс. Об этом рассказала газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу краевого главка МЧС.

«С учетом направления ветра парогазовый шлейф распространился в восточном направлении на расстояние 42 км в сторону Озерного залива. На пути распространения шлейфа населенные пункты отсутствуют», — добавили в ведомстве.

Высота выбросов незначительна. Она не превышает три с половиной километра при высоте самого вулкана в три километра двести метров. В населенных пунктах выбросов не отмечается, а международные трассы около него не проходят.