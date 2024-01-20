20 января 2024, 23:17
Парню выстрелили в лицо у ТЦ в Петербурге
«Фонтанка»: парню выстрелили в лицо в Петербурге
Конфликт со стрельбой произошел у торгово-развлекательного комплекса «Жемчужная плаза» в Красносельском районе Петербурга. Компания подростков выстрелила в лицо 18-летнему юноше из травматического пистолета. Об этом написала «Фонтанка» со ссылкой на мать пострадавшего.
По данным издания, молодой человек столкнулся с компанией подростков, в которой был один его знакомый. Компания окружила парня и выстрелила ему в лицо из пистолета. После этого нападавшие избили парня, отобрали у него паспорт и куртку.
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Очевидцы конфликта вызвали полицию и скорую помощь. По их словам, стрелявшему было на вид около 14 лет и до нападения он пугал пистолетом прохожих.
К моменту прибытия экстренных служб компания успела разбежаться. Пострадавшего увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с пулевым ранением верхней губы.
Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде подростки устроили своеобразный «бойцовский клуб». Они устраивают потасовки на улицах, во время которых старшие обучают младших борцовским приемам.
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