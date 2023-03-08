Происшествия 08 марта 2023, 09:53 Парню кинули в лицо пустую бутылку в московском баре — СМИ Telegram-канал «112»: студенту бросили бутылку в лицо в баре в Бутово РИА «Новости»

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Студенту-первокурснику метнули в лицо пустую бутылку во время потасовки в одном из баров Бутова. Об этом написал Telegram-канал «112».

Драка произошла в заведении «1980» на Южнобутовской улице. Студент отдыхал с друзьями, компания немало выпила. Из-за чего завязался конфликт, неизвестно. Это произошло, когда молодые люди уже собирались расходиться. Неизвестный запустил пустой бутылкой в лицо парню, повредив ему глаз. По данным канала, у пострадавшего диагностировали проникающее роговичное ранение глаза, также он получил множественные раны.

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Полиция проводит проверку по факту происшествия.

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На днях крупная драка произошла в казанском баре. Мужчина отдыхал там с женой и познакомился с двумя другими посетителями. Новые знакомые вышли вместе покурить. Один из мужчин якобы обидел супругу посетителя, и тот в результате набросился на него с бритвой. После драки вся компания попала в больницу. В случившемся разбираются правоохранители.