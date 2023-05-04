Происшествия 04 мая 2023, 13:11 Парня оштрафовали за хождение по парапету метромоста в Москве МВД: 22-летний парень получил штраф за гуляние по парапету метромоста в Москве Пресс-служба МВД

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Двадцатидвухлетний парень заплатит штраф за хождение по парапету метромоста на станции «Воробьевы горы» в Москве, сообщил Telegram-канал «МВД Медиа». Мост располагался на большой высоте над Москва-рекой. Молодой человек объяснил, что решил поиграть в каскадера «по глупости».

Правоохранители нашли видеозапись с нарушением в СМИ. Сотрудники полиции Московского метрополитена установили личность экстремала. Его задержали уже на следующий день после опасной прогулки. Нарушитель — житель одного из регионов России.

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В марте в московском метро произошел более серьезный инцидент: мужчина столкнул подростка на рельсы. К счастью, тот отделался испугом. Нападавшего задержали и арестовали на два месяца. Оказалось, что он стоит на учете в психоневрологическом диспансере и периодически обращался за помощью.